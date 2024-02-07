Матыцин заявил, что Олимпиада в Сочи дала импульс развитию спорта в стране на десятилетия

7 февраля исполнилось 10 лет со дня открытия Олимпийских игр в Сочи

СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. Зимние Олимпийские игры в Сочи дали импульс развитию спорта в стране на десятилетия. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Наследие Сочи раздвигает облака, и этот праздник действительно яркий, погода нам в этом помогает, - сказал Матыцин. - Мы горды тем, что этот проект состоялся, и еще больше горды тем, что он долгосрочный, на многие десятилетия вперед. Здесь заложены основы развития спорта в Краснодарском крае, Сочи и по всей стране. Потому что был придан колоссальный импульс, причем всему международному спорту. Ведь эти Олимпийские игры были признаны лучшими, и поэтому это новые стандарты для всех международных направлений".

"И сегодня мы продолжаем быть открытой страной, утверждать и формировать нашу национальную систему и уверены в нашем будущем. Потому что счастливые глаза детей, гордость за страну, их мотивация быть лучшими, равняться на чемпионов - это то, чем мы можем гордиться и то, что является нашей целью", - добавил он.

7 февраля исполнилось 10 лет со дня открытия Олимпийских игр в Сочи.