Футболист ЦСКА Дивеев приступил к тренировкам в общей группе

В июле защитник перенес операцию на голеностопе после травмы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

В июле футболист перенес операцию на голеностопе после травмы, полученной в матче за Суперкубок России против петербургского "Зенита".

Дивееву 24 года, он выступает за ЦСКА с 2019 года. В прошлом сезоне Дивеев провел за команду 27 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 1 результативную передачу, и стал обладателем Кубка России.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 28 очков в 18 матчах. В следующем матче национального первенства, который пройдет 2 марта, московский клуб примет "Оренбург".