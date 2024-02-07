РФС считает важным для международного сотрудничества приглашение иностранных арбитров

Максим Митрофанов выразил надежду, что весной иностранные арбитры начнут работу в российских лигах

ТАСС, 7 февраля. Приглашение иностранных арбитров для работы на внутрироссийских матчах является важным для международного сотрудничества, Российский футбольный союз (РФС) прорабатывает вопрос приглашения иностранных арбитров весной. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Это важная история для международного сотрудничества, у нас заключены три договора о развитии судейства с Саудовской Аравией, Катаром и Белоруссией. Белорусам мы помогаем с обучением, обмен мы пока не обсуждали", - сказал Митрофанов.

"Рефери Международной федерации футбола (ФИФА) могут обслуживать матчи нашей сборной, но чтобы работать на играх чемпионата России, нужно иметь одну из российских категорий. Мы обратились к коллегам, решаем этот вопрос. Мы хотели пригласить иностранных арбитров в декабре, но столкнулись с тем, что не успели внести изменения в регламентные нормы. Лучше решим вопрос до конца, надеюсь, что весной иностранные арбитры появятся", - добавил он.

24 октября РФС подписал соглашение о сотрудничестве с Федерацией футбола Саудовской Аравии в области судейства. 11 ноября российский арбитр Сергей Иванов провел в качестве видеоссистента рефери матч 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии между клубами "Аль-Охдуд" и "Аль-Хазем". 30 ноября бригада Карасева отработала матч между клубами "Абха" и "Аль-Ахли".