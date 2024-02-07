Матчи 23-го тура Первой лиги перенесли на 18 марта

Такое решение принято в связи с проведением выборов президента России

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Матчи 23-го тура Мелбет - Первой лиги по футболу пройдут 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Изначально игры должны были пройти в период с 15 по 17 марта. Решение о переносе принято в связи с проведением выборов президента России.

В 23-м туре подмосковные "Химки" примут нижнекамский "Нефтехимик", московская "Родина" сыграет с краснодарской "Кубанью", тольяттинский "Акрон" - с саратовским "Соколом". Московское "Торпедо" на выезде сыграет со "СКА-Хабаровском", лидер чемпионата махачкалинское "Динамо" на выезде встретится с челнинским "Камазом". Тульский "Арсенал" дома сыграет с астраханским "Волгарем", новороссийский "Черноморец" - с ярославским "Шинником", "Ленинградец" из Ленинградской области - с красноярским "Енисеем", "Тюмень" - с владикавказской "Аланией".

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.