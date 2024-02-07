В ФНЛ не видят необходимости в создании отдельной группы для крымских клубов

В следующем сезоне планируется создать группу "Юг", в которой выступят минимум 16 клубов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не видит необходимости создавать отдельную группу для крымских команд в Леон - Второй лиге. Об этом ТАСС сообщил президент ФНЛ Наиль Измайлов.

1 февраля пресс-служба керченского "Океана" опубликовала сообщение о том, что при принятии соответствующего решения уполномоченным органом клуб будет допущен к прохождению процедуры аттестации ФНЛ.

"ФНЛ получила письма с отказом от участия в сезоне-2024 от крымских команд "Океан" и "Кызылташ", - сказал Измайлов. - Что касается возможного создания отдельной группы для крымских команд: если мы рассмотрим опыт прошлого сезона, то крымские команды принимали участие в подгруппе 1.1, где состав участников был следующий: "Рубин Ялта", "Севастополь", "СКА-Ростов", "Кубань-Холдинг" и "Динамо" из Ставрополя. Подгруппа 1.2 была представлена клубами "Алания-2", "Динамо Махачкала - 2", "Легион", "Дружба", "Спартак-Нальчик" и "Машук-КМВ". Возникает логичный вопрос: а в чем необходимость, если это уже работает?"

"В новом сезоне планируем сделать интересную и конкурентную группу 1 ("Юг"), в которой примут участие минимум 16 клубов. Предварительно, в составе участников появятся четыре новых клуба с юга России", - добавил президент ФНЛ.

В 2023 году аттестацию для выступления во Второй лиге прошли "Севастополь" и ялтинский "Рубин".

Решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.