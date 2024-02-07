Загитова считает, что опыт участия в "Битве школ" поможет ей в будущем как менеджеру

Олимпийская чемпионка станет хедлайнером пятого этапа турнира, который пройдет 11 февраля

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова уверена, что опыт участия в "Битве школ" поможет ей в будущей карьере менеджера. Комментарий Загитовой предоставлен ТАСС пресс-службой Москомспорта.

Загитова станет хедлайнером пятого этапа "Битвы школ", который пройдет в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе 11 февраля.

"Показательные выступления на "Битве школ" переносят меня в начало моей карьеры - волнение от первых соревнований и поддержку взрослых я помню как сейчас, - сказала Загитова. - Очень круто, что формат совершенствуется и детские выступления привлекают все больше внимания. Но опыт получают не только юные фигуристы, я тоже подмечаю важные организационные моменты, которые буду учитывать в моей казанской школе уже как менеджер".

Загитовой 21 год, она также является чемпионкой Европы (2018) и мира (2019), серебряными призером Олимпийских игр в командном турнире фигуристов (2018). Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил ТАСС, что открытие школы Загитовой в Казани планируется к началу следующего учебного года.

Командные юношеские соревнования среди спортсменов от 6 до 12 лет "Битва школ" организованы Департаментом спорта города Москвы. Турнир проходит в шесть этапов, финал состоится 14 апреля. Хедлайнером четвертого этапа, который прошел 27 января на "ЦСКА-Арене", стала Камила Валиева. Первые три этапа прошли на Малой арене ЦСКА.