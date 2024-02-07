Карякин назвал сбоем европейской демократии удаление турнира "Единой России" на Lichess

Гроссмейстер отметил, что больше не будет играть на платформе

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Удаление платформой lichess.org результатов командного чемпионата "Единой России" по шахматам является сбоем хваленой европейской демократии. Такое мнение ТАСС высказал гроссмейстер Сергей Карякин.

2 февраля пресс-служба "Единой России" сообщила, что шахматная платформа lichess.org удалила результаты командного чемпионата "Единой России". Также был заблокирован аккаунт организатора турниров Игоря Кравченкова.

"В очередной раз хваленая европейская демократия дала сбой, - сказал Карякин. - Они не дали нам провести турнир, который организовывала Федерация шахмат Московской области совместно с "Единой Россией". Организовывали замечательный турнир корпораций. Финал был в Москве, никакой политической окраски не было".

"Люди играли в шахматы и получали удовольствие. Я не понимаю, в чем проблема. Люди из "Единой России" не имеют права играть в шахматы? Что так сильно смутило этот портал? Шаг очевидно недружественный, и по их ответу мы поняли, что никаких изменений не будет. Что они настроены на дальнейшую эскалацию. Сказали, что по их каким-то внутренним регламентам все останется так, как они решили, что не будут разблокированы ники организаторов. Для себя я сделал вывод, что больше выступать на Lichess я не буду. Портал я воспринимаю как недружественный", - добавил Карякин.