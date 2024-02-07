Фигурист Лазарев рассказал, что доволен произвольной программой на первенстве России

Спортсмен в сумме за два проката получил 259,28 балла

САРАНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Фигурист Лев Лазарев не нервничал перед произвольной программой на первенстве России среди юниоров в Саранске. Об этом он рассказал журналистам.

В сумме за короткую и произвольную программы Лазарев получил 259,28 балла.

"Вчера перед короткой программой я нервничал и не получилось, сегодня я был спокоен, и все получилось. Я хорошо был готов, на тренировках я много раз катал чисто и короткую, и произвольную, произвольной я доволен, короткой - нет", - сказал Лазарев.

В начале марта в Санкт-Петербурге пройдет Кубок Первого канала. В нем примут участие три команды. "Я узнал о том, что можно участвовать в Кубке Первого канала на жеребьевке. Если отберусь, то, конечно, хотел бы поучаствовать, мне очень нравится участвовать в командных турнирах, я готовлюсь, как на обычных выступлениях, не думаю, что турнир в команде как-то не меня влияет", - отметил фигурист.

Лазарев рассказал о поддержке родных на турнире в Саранске. "На прошлом первенстве России я был один без родителей, а в Саранске живут бабушка с дедушкой, я раньше сюда очень часто ездил в гости, сейчас на трибуне сидят мама и бабушка, дедушка на работе, а папа остался в Москве с сестрой", - рассказал он.

Первенство России по фигурному катанию в Саранске завершится 8 февраля.