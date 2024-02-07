Дементьев надеется, что Устюгов на Спартакиаде сможет навязать борьбу Большунову

Соревнования пройдут в Тюмени с 9 по 18 февраля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Сергей Устюгов к Спартакиаде будет полностью готов и сможет навязать на стартах борьбу трехкратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам Александру Большунову. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев.

Соревнования по лыжным гонкам на Спартакиаде пройдут в Тюмени с 9 по 18 февраля в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Состоятся спринт, скиатлон, раздельный старт, командный спринт, эстафета и масс-старт.

"Сергей [Устюгов] к Спартакиаде будет готов на 100% и во всех стартах будет претендовать на победу", - сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о возможной борьбе с Большуновым, он выразил мнение, что Устюгов сможет ему навязать борьбу. "Я думаю, сможет", - сказал он.

31-летний Устюгов пропустил начало сезона из-за болезни. Он является олимпийским чемпионом в эстафете, в 2017 году лыжник стал двукратным чемпионом мира. Также на его счету четыре серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира. В сезоне-2016/17 Устюгов стал победителем многодневки "Тур де Ски".

Большунову 27 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".