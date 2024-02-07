Для участников Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе готовят спортивную программу

В программе будут участвовать профессиональные спортсмены и участники фестиваля

СИРИУС /Федеральная территория/, 7 февраля. /ТАСС/. Программу, посвященную популярным видам спорта, подготовят для участников Всемирно фестиваля молодежи, который пройдет на федеральной территории Сириус в марте. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин на встрече с детьми - участниками программ образовательного центра на федеральной территории Сириус.

Один из школьников на встрече спросил о том, будут ли на фестивале проводиться спортивные мероприятия с участием олимпийцев.

"Мы планируем программу, связанную с популярными видами спорта, в рамках проведения фестиваля. Причем будут участвовать и профессиональные спортсмены, и в том числе участники фестиваля. Такая концепция сейчас готовится", - сказал в ответ Матыцин.

Встреча в образовательном центре "Сириус" была приурочена к 10-летию зимних Олимпийских игр в Сочи.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Участие в нем примут 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, в том числе 10 тысяч иностранных участников. Впервые принять участие в фестивале смогут также дети с 14 лет в рамках трека Российского движения детей и молодежи "Движение первых". К участию будут приглашены 1 000 подростков, в том числе 500 - из других государств.