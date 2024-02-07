Фигурист Федотов ожидал больше эмоций от победы на первенстве России

Спортсмен набрал 269,04 балла, второе место занял Лев Лазарев (259,28), третье - Иван Рамзенков (234,04)

САРАНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Фигурист Арсений Федотов ожидал больше эмоций от победы на первенстве России среди юниоров в Саранске. Об этом он рассказал журналистам.

Федотов набрал 269,04 балла, второе место занял Лев Лазарев (259,28), третье - Иван Рамзенков (234,04).

"Я думал, что у меня будет больше эмоций от победы, может, не до конца осознал еще, - рассказал Федотов. - Может, со стороны лутц был не сильно лучше, чем на Кубке Первого канала, но я лучше сделал, я лучше чувствовал его, пока не хватает опыта на соревнованиях, нервы присутствуют. Сюда я уже приезжал со статусом, что добавляло мне ответственности и волнения, я доволен очень, что я после падения с первого элемента собрался дальше и все сделал. Я видел прокат Льва Лазарева, это меня не сбило, я настраивался, главное, мне было сделать свое, я отключаю голову, потому что это главная проблема".

Федотов - победитель первенства России среди юниоров 2023 года. В январе 14-летний Федотов стал победителем чемпионата России по прыжкам в мужском одиночном зачете.

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров проходит 6-8 февраля в Саранске.