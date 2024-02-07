"Авангард" потребовал от СКА опровергнуть высказывания Романа Ротенберга о Михаиле Кравце

Ротенберг после матча c "Авангардом" заявил, что наставник омичей дал установку травмировать нападающего петербургской команды Сергея Толчинского

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Авангард" призвал петербургский СКА дать опровержение высказываниям главного тренера команды Романа Ротенберга о наставнике омичей Михаиле Кравце. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Авангарда".

В эфире "КХЛ-ТВ" Ротенберг после матча "Авангард" - СКА (9:5) сказал, что главный тренер омского клуба Кравец дал установку травмировать нападающего петербургской команды Сергея Толчинского. Кроме того, Ротенберг заявил, что Кравец во время работы в СКА давал задания таким образом выводить соперников из строя.

"Клуб намерен отстаивать честь и достоинство своих тренеров, игроков и любых сотрудников", - сказали ТАСС в пресс-службе омского клуба.

Кравец был помощником главного тренера СКА с 2012 по 2014 год и главным тренером команды "СКА-Нева", которая выступала в Высшей хоккейной лиге (ныне - Всероссийская хоккейная лига) и входит в систему СКА. Толчинский с 2020 по 2023 год выступал за "Авангард", в составе которого выиграл Кубок Гагарина (2021) и был признан самым ценным игроком плей-офф.