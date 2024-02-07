Мамиашвили не видит трагедии в переходе борца Тускаева в сборную Сербии

Спортсмен не проходил в основной состав российской команды

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Чемпион Европы 2020 года по вольной борьбе Азамат Тускаев не попадал в основной состав сборной России, поэтому в его решении выступать за Сербию нет ничего трагичного. Об этом ТАСС заявил глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

В среду пресс-служба ФСБР сообщила, что Тускаев сменил спортивное гражданство на сербское.

"Флаг ему в руки, успехов и всего хорошего. Он не попадает в состав сборной и уже не юношеского возраста", - сказал Мамиавшили.

Тускаеву 30 лет, он также является серебряным призером Кубка мира 2016 года.

Российские борцы в 2022 году были отстранены от международных соревнований, однако с прошлого сезона получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе.