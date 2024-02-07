Вратарь "Динамо" Кудравец считает, что команда способна выиграть РПЛ в нынешнем сезоне

Команда после 18 туров занимает третье место в турнирной таблице

ТАСС, 7 февраля. Московский футбольный клуб "Динамо" способен в текущем сезоне выиграть Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал вратарь столичного клуба Андрей Кудравец.

"Динамо" после 18 туров РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка. У лидирующего "Краснодара" 38 очков.

"[Способны] на все. На самые высокие места. Золото - первая цель. Если не получится, то медали, надо выжимать максимум. В целом в такой команде, как "Динамо", ничего другого никто не должен представлять - только золото. Все усилия будем прикладывать, а там как получится", - сказал Кудравец.

В 19-м туре "Динамо" 3 марта сыграет с московским "Локомотивом".