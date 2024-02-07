Мирзиёев и Лукашенко посетили хоккейный матч в ледовом дворце в Ташкенте

Президенты Узбекистана и Белоруссии посмотрели матч между хоккейными командами - ташкентским "Хумо" и "Номад" из Астаны

ТАШКЕНТ, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Белоруссии Александр Лукашенко посетили хоккейный матч в ледовом дворце "Хумо Aрена" в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба узбекского лидера.

"В рамках программы официального визита президент Республики Беларусь Александр Лукашенко посетил ледовый дворец "Хумо Арена" в городе Ташкенте. В спортивном комплексе белорусского лидера встретил президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, встреча в ледовом дворце имеет глубокое символическое значение. Лукашенко - большой любитель хоккея, уделяет особое внимание развитию этого вида спорта в Белоруссии, не раз лично участвовал в хоккейных матчах.

Помимо этого сообщается, что в Узбекистане также осуществляется большая работа по развитию зимних видов спорта, в том числе хоккея. В 2019 году по инициативе президента республики был возведен многофункциональный спортивный комплекс "Хумо Аренa". Ташкентская команда "Хумо" успешно выступает на международных и континентальных турнирах, играя в том числе с клубом "Неман" из белорусского Гродно.

"В ходе посещения президенты посмотрели матч между хоккейными командами - ташкентским "Хумо" и "Номад" из Астаны. В завершение встречи высоким гостям вручена именная хоккейная форма. Основные мероприятия визита намечены на завтра, 8 февраля", - добавили в пресс-службе.