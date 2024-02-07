Фигуристка Базылюк стала победительницей первенства России среди юниоров

Второе место заняла Алиса Двоеглазова, третье - Лидия Плескачева

САРАНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Маргарита Базылюк выиграла первенство России среди юниоров по фигурному катанию. Соревнования проходят в Саранске.

Базылюк получила по сумме двух программ 245,19 балла (74,30 балла за короткую программу + 170,89 балла за произвольную). Второе место заняла Алиса Двоеглазова (231,33; 73,50 + 157,83). Третий результат показала Лидия Плескачева (211,83; 68,47 + 143,36).

Ранее в среду определились призеры в мужском одиночном катании. Первое место занял Арсений Федотов (269,04 балла), второе - Лев Лазарев (259,28), третье - Иван Рамзенков (234,04).

20 января Базылюк и Федотов стали победителями индивидуальных соревнований на чемпионате России по прыжкам.

Первенство России среди юниоров завершится 8 февраля.