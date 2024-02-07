В положительной допинг-пробе Валиевой был обнаружен экдистерон

В мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда говорится, что спортсменка не смогла объяснить, как экдистерон попал в ее организм

ТАСС, 7 февраля. Результат допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой показал наличие в ней экдистерона. Об этом сообщается в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS), которое опубликовано на сайте организации.

Как установил суд, в 2021 году Валиевой был поставлен диагноз "функциональное расстройство проводящей системы сердца", не требовавший медицинского вмешательства или прекращения занятий спортом. Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский не рекомендовал Валиевой лекарства, но отмечается, что это мог сделать кто-то из других врачей или сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

"Она не могла вспомнить, принимала ли экдистерон, но спортсменка также не смогла объяснить, почему стокгольмская лаборатория обнаружила его в ее организме", - говорится в решении суда.

"Наверное, когда-то кто-то прописал какой-то спортсменке, - заявили в штабе тренера спортсменки Этери Тутберидзе во время интервью судьям CAS. - Вероятно, кто-то из спортсменов команды, в том числе Камила Валиева, возможно, получала экдистерон во время интенсивных тренировок в базовый период, но мне об этом неизвестно".

Согласно опубликованному решению, Валиева принимала около 60 различных лекарств и пищевых добавок. Также суд установил, что Валиева принимала лекарства от расстройства желчевыводящей системы, однако все медикаменты были разрешены Всемирным антидопинговым кодексом.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка подозревалась в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине.