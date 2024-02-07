РУСАДА не выявило нарушений в результате проверки тренерского штаба Тутберидзе

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 7 февраля. Следственный департамент Российского антидопингового агентства (РУСАДА) провел расследование в окружении тренерского штаба Этери Тутберидзе, но не нашел нарушений. Об этом сообщается в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS), которое опубликовано на сайте организации.

"Следственный департамент РУСАДА провел расследование в отношении персонала спортсменки Камилы Валиевой, сдавшей положительную допинг-пробу. В ходе собеседований не было получено никакой информации, подтверждающей использование или назначение триметазидина или других запрещенных веществ персоналом спортсменки", - говорится в материале.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырехлетнем наказании. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.