Фигуристка Базылюк заявила, что ее не пугают дальнейшие трудности в спорте

Спортсменка стала победительницей юниорского первенства России

САРАНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Фигуристку Маргариту Базылюк не пугает то, что на спортивном пути ее ждет много трудностей. Об этом она заявила журналистам на первенстве России среди юниоров в Саранске.

Среди девушек победу одержала Базылюк, второй стала Алиса Двоеглазова, третьей - Лидия Плескачева.

"Пока что маленькая, прыгаю, вырасту, надеюсь, тоже буду прыгать. Тридцать минуты ходила по коридору, максимально пыталась расслабиться. Судьи решают, на каком месте я должна быть, для меня главное чистый прокат. У всех наступает пубертат, его надо прожить и все, не пугает, что дальше будут тяжелее, меня подбадривают тренеры и родственники. На чемпионате России по прыжкам я занималась своим любимым делом - прыгала, тут надо было собрать всю программу", - заявила Базылюк.

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров проходит 6-8 февраля в Саранске.