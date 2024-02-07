Вратарь московского "Динамо" Кудравец рассказал, что равнялся на Нойера

Голкипер считает, что до немца никто так не играл ногами и в подстраховке

ТАСС, 7 февраля. Вратарь московского футбольного клуба "Динамо" Андрей Кудравец с детства равнялся на голкипера германской "Баварии" Мануэля Нойера. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал Кудравец.

"С самого детства равнялся на Нойера. Я считаю, что этот человек развил игру вратарей своим стилем, привнес нечто новое. До него никто так не играл ногами и в подстраховке. Для меня Нойер - лучший вратарь последних 10-15 лет. Но и [Джанлуиджи] Буффон, и [Икер] Касильяс тоже, конечно, были хороши", - сказал Кудравец.

"Я играю не так агрессивно, как он. Мое личное мнение: Мануэль порой чересчур рискует. Но когда я вижу, что можно выйти и подстраховать, то пользуюсь этим. Это здорово облегчает команде жизнь. Сейчас футбол таков, что линия обороны располагается очень высоко и, соответственно, за спины защитникам идет больше передач, и тут вратарю надо быть начеку, страховать", - добавил вратарь "Динамо".

В составе "Баварии" Нойер 11 раз становился чемпионом Германии, 5 раз выигрывал кубок страны, 7 раз - Суперкубок Германии. По два раза Нойер побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

В составе сборной Германии Нойер провел 117 матчей. Он является чемпионом мира (2014), бронзовым призером мирового первенства (2010), а также выиграл две бронзовые медали на чемпионатах Европы (2012, 2016).