Гол Азмуна не помог сборной Ирана выйти в финал Кубка Азии по футболу

Команда Катара победила в полуфинале со счетом 3:2

ТАСС, 7 февраля. Сборная Катара со счетом 3:2 победила команду Ирана в полуфинале Кубка Азии по футболу. Соревнование проходит в Катаре.

В составе победителей голы забили Джассем Абдулсаллам (17-я минута), Акрам Афиф (43) и Али Альмоэс (82). У проигравших отличились бывший нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун (4) и Алиреза Джаханбахш (51, с пенальти). Во втором тайме (90+3) с поля был удален игрок сборной Ирана Шоджа Халилзаде.

В финале сборная Катара сыграет с командой Иордании. Встреча состоится 10 февраля.

Кубок Азии изначально должен был пройти с 16 июня по 16 июля 2023 года в Китае. В мае 2022 года страна отказалась от проведения турнира из-за пандемии коронавируса, в октябре того же года соревнования были перенесены в Катар. Предыдущий розыгрыш прошел в 2019 году, победителем стала сборная Катара, впервые выигравшая турнир.