Стокгольмская лаборатория обнаружила триметазидин в пробе Валиевой 11 января 2022 года

17 января в лаборатории отклонили результаты проверки, признав их "не соответствующими системе качества"

ТАСС, 7 февраля. Стокгольмская лаборатория обнаружила запрещенное вещество в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой 11 января 2022 года. Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

В период с 30 декабря по 10 января лаборатория была закрыта. 11 января сотрудники обнаружили триметазидин в пробе Валиевой, однако на следующий день продолжили проверку. 17 января в Стокгольмской лаборатории отклонили результаты проверки, признав их "не соответствующими системе качества". По данным Стокгольмской лаборатории, это произошло "из-за плохих хроматографических результатов". 19 января в лаборатории вновь отклонили подтвержденный результат.

В период с 31 января по 3 февраля в лаборатории подготовили новый метод "сверхвысокоэффективная жидкостная хроматография - масса высокого разрешения", после чего исследования пробы Валиевой продолжились. Проверка продолжалась до 7 февраля. Тогда фигуристка получила информацию о положительной допинг-пробе.

Запрещенный препарат триметазидин был обнаружен в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года, результат проверки был обнародован во время Олимпиады в Пекине.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырехлетнем наказании. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.