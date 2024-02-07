Миранчука признали лучшим футболистом "Аталанты" в январе

Голосование проводилось среди болельщиков "Аталанты"

ТАСС, 7 февраля. Российский полузащитник итальянского футбольного клуба "Аталанта" Алексей Миранчук признан лучшим игроком команды по итогам января. Об этом сообщила пресс-служба "Аталанты".

Голосование проводилось среди болельщиков "Аталанты". В январе Миранчук провел пять матчей, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи.

"Аталанта" по итогам 22 туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 39 очков. В январе команда пробилась в полуфинал кубка страны.