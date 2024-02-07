Вратарь "Динамо" Кудравец рассказал о первых эмоциях после прибытия в команду

По словам голкипера, его хорошо приняли в команде

ТАСС, 7 февраля. Игроки московского футбольного клуба "Динамо" хорошо встретили вратаря Андрея Кудравца, перешедшего в столичный клуб из белорусского БАТЭ. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал Кудравец.

С 2020 по 2023 год Кудравец выступал за основную команду БАТЭ. Летом 2023 года "Динамо" подписало с вратарем пятилетний контракт, после чего на полгода отправило в аренду в БАТЭ. На зимний тренировочный сбор Кудравец отправился в составе "Динамо".

"Приняли достаточно хорошо, со всеми общаюсь. Да, может, с латиноамериканцами есть языковой барьер, но тоже стараюсь по-английски говорить. С кем сошелся? Мой сосед по номеру - голкипер Купцов. Еще с Тюкавиным достаточно часто общаемся. Вместе в свободное время вечером играем в приставку. С ними двоими особенно сблизился. А так - со всеми понемножку", - сказал Кудравец.

Кудравец остался впечатлен базой московского клуба. "Я таких [тренировочных баз] еще не видел - топовый уровень. Тренажерный зал очень большой, раздевалка, бассейн, всевозможные аппараты, физиопроцедуры и так далее. Чувствуется уровень команды, организации всего. Видно, что я приехал в клуб с другими возможностями и амбициями, чем я видел прежде", - отметил вратарь.

Кудравцу 20 лет. Он является обладателем Кубка (2021) и Суперкубка Белоруссии (2022). В составе сборной Белоруссии провел два матча, пропустив в них пять мячей.