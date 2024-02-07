Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Марселе

Во втором круге россиянин обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута со счетом 6:2, 6:2

ТАСС, 7 февраля. Россиянин Карен Хачанов обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) во французском Марселе.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Хачанова, посеянного на турнире под 3-м номером. Баутиста-Агут не получил номера посева на турнире. В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем встречи между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (7-й номер посева) и китайцем Чжаном Чжичжэнем (без номера посева). Они проведут матч 8 февраля.

Турнир в Марселе относится к категории ATP 250 и проходит в помещении на кортах с покрытием "хард". Призовой фонд составляет свыше €724 тыс. В 2023 году победителем турнира стал поляк Хуберт Хуркач.