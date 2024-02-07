Вторые Всемирные игры национальных видов единоборств пройдут в апреле 2025 года

Впервые соревнования состоялись в Чувашии с 3 по 9 октября 2023 года

ЧЕБОКСАРЫ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Чувашии намерены провести в республике вторые Всемирные игры национальных видов единоборств, которые запланированы на апрель 2025 года. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Минспорта республики Василий Петров по итогам рабочей встречи с исполнительным директором Российского союза боевых искусств Рамилем Габбасовым.

"Обсудили вопросы организации и проведения вторых по счету Всемирных игр национальных видов единоборств, которые Чувашия планирует принять в апреле 2025 года", - отметил Петров.

Всемирные игры национальных видов единоборств будут проходить раз в два года. Впервые они состоялись в Чувашии с 3 по 9 октября 2023 года. По информации Минспорта республики, в них приняли участие 2 тыс. спортсменов, тренеров, официальных представителей команд и судей из 25 стран. В программу вошли 14 видов единоборств.

Глава Чувашии Олег Николаев в своем послании 1 февраля заявил, что игры стали новым импульсом в развитии чувашской национальной борьбы керешу. По его словам, в 2023 году отделения керешу открыты в спортивных школах по самбо, дзюдо и спортивной борьбе, в 2024 году они появятся во всех муниципалитетах. Кроме того, в регионе создадут республиканский центр единоборств "Керешу".