Вратарь "Динамо" Кудравец уверен, что способен выиграть конкуренцию у Шунина и Лещука

По словам голкипера, он на 100 процентов уверен в себе

ТАСС, 7 февраля. Белорусский вратарь московского футбольного клуба "Динамо" Андрей Кудравец уверен в своих способностях стать основным вратарем команды, выиграв конкуренцию у Антона Шунина и Игоря Лещука. Об этом он сказал "Спорт-Экспрессу".

С 2020 по 2023 год Кудравец выступал за основную команду БАТЭ. Летом 2023 года "Динамо" подписало с вратарем пятилетний контракт, после чего на полгода отправило в аренду в БАТЭ. На зимний тренировочный сбор Кудравец отправился в составе "Динамо".

"Я понимал, куда иду, в какую команду, у меня были и другие предложения, но на таком уровне очень сильная конкуренция будет везде, и она позволяет расти, - сказал Кудравец. - Тебя должны другие вратари, в хорошем смысле слова, напрягать. Я приехал в "Динамо", чтобы развиваться, получать новый опыт, навыки. Буду стремиться соответствовать своим старшим коллегам, думаю, все будет хорошо".

"На 100 процентов уверен в себе [в способности выиграть конкуренцию]. Я на сборы приехал в немного разобранном состоянии после отпуска - тренажерный зал не заменит вратарских упражнений на поле, потом в Катаре вмешалась травма - в общей группе работал только пять дней. Надо немного набрать форму, какие-то моменты подточить, и, я думаю, все будет как надо", - добавил игрок.

Кудравцу 20 лет. Он является обладателем Кубка (2021) и Суперкубка Белоруссии (2022). В составе сборной Белоруссии провел два матча, пропустив в них пять мячей.