Чернышова и Вильчик прокомментировали выступление в короткой программе первенства России

САРАНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Фигуристы Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик, выступающие в спортивных парах, проводили тяжелые тренировки перед первенством России среди юниоров в Саранске. Об этом они сообщили журналистам.
После коротких программ пар первое место занимают Чернышова и Вильчик, вторыми идут Варвара Медведева и Павел Астахов, третьими - Влада Селиванова и Виктор Потапов.
"Невероятные эмоции от проката, короткой программой довольна, завтра посмотрим на произвольную. Были тяжелые тренировки, много катали программы. Я больше переживаю перед короткой, перед произвольной поспокойнее", - рассказала Чернышова.
"Утренняя тренировка прошла не самым лучшим образом. Нам больше нравится вечером выступать. Цель - откатать чисто", - добавил Вильчик.
Первенство России по фигурному катанию среди юниоров проходит 6-8 февраля в Саранске.