Чернышова и Вильчик прокомментировали выступление в короткой программе первенства России

Фигуристы лидируют в соревнованиях спортивных пар

САРАНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Фигуристы Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик, выступающие в спортивных парах, проводили тяжелые тренировки перед первенством России среди юниоров в Саранске. Об этом они сообщили журналистам.

После коротких программ пар первое место занимают Чернышова и Вильчик, вторыми идут Варвара Медведева и Павел Астахов, третьими - Влада Селиванова и Виктор Потапов.

"Невероятные эмоции от проката, короткой программой довольна, завтра посмотрим на произвольную. Были тяжелые тренировки, много катали программы. Я больше переживаю перед короткой, перед произвольной поспокойнее", - рассказала Чернышова.

"Утренняя тренировка прошла не самым лучшим образом. Нам больше нравится вечером выступать. Цель - откатать чисто", - добавил Вильчик.

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров проходит 6-8 февраля в Саранске.