В СКА прокомментировали слова Романа Ротенберга о тренере "Авангарда" Кравце

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Хоккейный клуб СКА уже отправил ответ на запрос "Авангарда" опровергнуть слова главного тренера санкт-петербургской команды Романа Ротенберга о главном тренере омского клуба Михаиле Кравце. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

В эфире "КХЛ-ТВ" Ротенберг после матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги "Авангард" - СКА (9:5) сказал, что главный тренер омского клуба Кравец дал установку травмировать нападающего петербургской команды Сергея Толчинского. Кроме того, Ротенберг заявил, что Кравец во время работы в СКА давал задания таким образом выводить соперников из строя. "Авангард" в ответ призвал петербургский СКА дать опровержение высказываниям.

"Мы получили письмо от хоккейного клуба "Авангард" и направили в Омск официальный ответ с разъяснением нашей позиции. В отличие от коллег не считаем приемлемым выносить суть ответного письма в публичную плоскость, - говорится в сообщении . - Добавим, что во флеш-интервью главный тренер СКА использовал оценочные суждения, а не утверждения, и его слова были вызваны прежде всего переживаниями относительно здоровья игрока, состояние которого до сих пор неизвестно. Уверены, что общая задача всех клубов - развитие хоккеистов и их здоровье, в особенности перед самым ответственным этапом сезона".

Кравец был помощником главного тренера СКА с 2012 по 2014 год и главным тренером команды "СКА-Нева", которая выступала в Высшей хоккейной лиге (ныне - Всероссийская хоккейная лига) и входит в систему СКА. Толчинский с 2020 по 2023 год выступал за "Авангард", в составе которого выиграл Кубок Гагарина (2021) и был признан самым ценным игроком плей-офф.