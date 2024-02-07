Дедушка Валиевой не смог предоставить в CAS прямых доказательств приема триметазидина

Как отмечается в мотивировочной части решения CAS, единственными доказательствами его использования являются две медицинские записи, сделанные уже после Олимпиады в Пекине

ТАСС, 7 февраля. Геннадий Соловьев, дедушка фигуристки Камилы Валиевой, не смог предоставить Спортивному арбитражному суду (CAS) доказательств употребления триметазидина. Об этом сообщается в мотивировочной части решения CAS, которое опубликовано на сайте организации.

"Независимых или документальных доказательств использования Соловьевым препарата нет. Единственными доказательствами его использования являются две медицинские записи, датированные мартом и декабрем 2022 года, после уведомления Международным союзом конькобежцев спортсмена 8 февраля того же года о положительном результате допинг-пробы. Медицинских записей до этого времени не было", - говорится в материале.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Запрещенный препарат триметазидин был обнаружен в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпиады в Пекине. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в составе которой была Валиева, с первого места на третье.