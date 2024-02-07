В "Спартаке" намерены сохранить футболиста Джикию в команде

Соглашение защитника с клубом рассчитано до конца сезона-2023/24

ТАСС, 7 февраля. Московский футбольный клуб "Спартак" сделает все возможное, чтобы сохранить в команде защитника и капитана Георгия Джикию. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил председатель совета директоров "Спартака" Александр Матыцын.

Текущее соглашение Джикии со "Спартаком" рассчитано до конца сезона-2023/24.

"Спартак" сделает все, чтобы сохранить Джикию. Многое зависит от разных факторов. Мы не можем себе позволить поступить как-то неправильно по отношению к капитану", - сказал Матыцын.

В текущем сезоне Джикия провел за "Спартак" 9 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.