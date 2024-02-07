CAS счел недостоверной информацию WADA о популярности триметазидина в российском спорте

WADA и ISU утверждали, что в российской медицинской литературе описывались назначения триметазидина юным спортсменам

ТАСС, 7 февраля. Спортивный арбитражный суд (CAS) установил, что аргумент Всемирного антидопингового агентства (WADA) о широком распространении триметазидина в российском спорте является неубедительным. Об этом сообщается в мотивировочной части решения CAS по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

"Сторона WADA и Международного союза конькобежцев (ISU) утверждала, что в российской медицинской литературе описывались назначения триметазидина юным спортсменам. Но было бы преувеличением утверждать то, что говорилось в газетах. Документы, на которые опирались [стороны], были датированы 2010 и 2013 годами, и поэтому их не следует воспринимать как показатель текущей практики в России", - говорится в решении.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование WADA о четырехлетнем наказании. Спортсменка подозревалась в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.

ISU после решения CAS переместил сборную России с первого на третье место в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх в Пекине.