CAS признал малоизученность триметазидина в вопросе улучшения спортивных результатов

В допинг-пробе Валиевой был обнаружен триметазидин

ТАСС, 7 февраля. Коллегия арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) признала малое количество фактов, доказывающих улучшение результатов спортсменов после приема триметазидина. Об этом сообщается в мотивировочной части решения CAS по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

"Непосредственная трудность с этим заявлением заключается в том, что спортсмен согласен с запретом на использование этого вещества, относящегося к классу гормонов и метаболических модуляторов, и что его использование в спорте запрещено, поскольку оно потенциально может помочь сердцу функционировать лучше. По этому поводу может быть некоторая научная неопределенность, но это мало поможет спортсменке доказать, что она приняла препарат непреднамеренно", - говорится в материале.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании. Спортсменка подозревалась в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.