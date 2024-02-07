CAS не пришел к выводу о попытке обмана со стороны Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Коллегия арбитров установила, что фигуристка не выполнила возложенное на нее бремя доказать отсутствие намеренного решения принимать допинг, но трудно доказать обратное

ТАСС, 7 февраля. Коллегия арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) не установила факт обмана со стороны фигуристки Камилы Валиевой во время участия в чемпионате России и Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщается в мотивировочной части решения CAS по делу спортсменки.

"Коллегия установила, что спортсменка не выполнила возложенное на нее бремя доказать отсутствие намеренного решения принимать допинг, но трудно доказать обратное. В связи с этим арбитры не пришли к выводу, что Валиева является обманщицей или что она прибегла к попытке обмана во время чемпионата России в декабре 2021 года и Олимпийских игр в Пекине. Другая сторона, в свою очередь, не смогла доказать, что спортсменка намеренно нарушила антидопинговые правила", - говорится в материале.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании. Спортсменка подозревалась в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.

Результаты Валиевой с 25 декабря 2021 года были аннулированы. Ее также лишили золотых медалей чемпионатов Европы и России.