Матч Кубка Германии по футболу отменили из-за дождя

Такое решение было принято из-за непригодности поля в связи с погодными условиями

ТАСС, 7 февраля. Четвертьфинальный матч Кубка Германии по футболу между "Боруссией" (Мёнхенгладбах) и "Саарбрюккеном" был отменен из-за плохого состояния поля в связи с непрекращающимся дождем. Об этом сообщил телеканал Sky Sport.

Игра должна была пройти в среду на домашнем стадионе "Саарбрюккена", однако главный арбитр встречи принял решение об отмене во время разминки футболистов из-за непригодности поля в связи с погодными условиями. Новую дату матча определят позднее.

Этот матч завершит четвертьфинальную стадию турнира. Ранее в полуфинал пробились "Байер", "Кайзерслаутерн" и "Фортуна" из Дюссельдорфа.