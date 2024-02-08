Загадочный дедушка, отсутствие справок и свидетелей. CAS объяснил дисквалификацию Валиевой

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне 7 февраля - в день десятилетия со дня начала сочинской Олимпиады - опубликовал мотивировочную часть решения по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, которая была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

ТАСС собрал основные выводы в деле Валиевой.

Суть публикации

29 января CAS кратко сообщил, что принял доводы Всемирного антидопингового агентства (WADA) и частично Международного союза конькобежцев (ISU) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Валиевой, дисквалифицировав фигуристку на четыре года. Результаты фигуристки с 25 декабря 2021 года - даты сдачи пробы с запрещенным триметазидином на чемпионате России в Санкт-Петербурге - были аннулированы. Она лишилась звания чемпионки Европы, а партнеры по командному турниру на Играх 2022 года в Пекине - олимпийского золота. Столь строгое наказание требовало подробного объяснения. CAS в итоге опубликовал полное 130-страничное решение, хотя РУСАДА не исключало запроса о сохранении его конфиденциальности.

Версии Валиевой

У фигуристки были три версии попадания триметазидина в организм. Первая строилась на том, что вещество загрязнило разрешенный препарат, что случалось с другими спортсменами. Вторая - оно попало через продукты (в частности, в клубничный десерт), которыми ее угощал дедушка Геннадий Соловьев (отец бывшего спутника матери фигуристки Алсу Валиевой), принимавший триметазидин для лечения сердца. Третья - саботаж или злой умысел конкурента, чему способствовала плохая организация чемпионата России, во время которого "помещение, где располагались спортсмены, было наполнено незнакомыми людьми, которых определенно не должно было там быть".

Доводы ISU

ISU указал на противоречия в версии про дедушку. В частности, несмотря на сообщения о слабом сердце и четыре сердечных приступа, Соловьев каждый день по два часа ездил за рулем, чтобы отвезти Валиеву в ледовый дворец, который находился в 200 метрах от ее квартиры. Фигуристка не предъявила доказательств того, что занятость матери мешала ей готовить для нее еду и этим занимался дедушка. Кроме того, не было представлено никаких медицинских справок о состоянии сердца Соловьева. Не было и свидетелей того, как Валиева употребляла клубничный десерт, который ей приготовил дедушка перед чемпионатом России.

Доводы WADA

WADA указало на то, что не было предъявлено никаких доказательств покупки Соловьевым триметазидина. Его медицинские карты с указанием препарата датируются мартом и декабрем 2022 года, они были сделаны уже после обнаружения вещества в пробе Валиевой. Также агентство ссылается на экспертов Йорка-Олафа Шумахера и Сергея Ильюкова, которые заявили, что еще до конца 2020 года триметазидин был рекомендован для использования в российском спорте, что отражено в специализированной литературе. Оно указало на то, что, по информации Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), Валиева с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 различных лекарств и добавок. Указало WADA и на интервью тренера спортсменки Этери Тутберидзе (в слушаниях она не принимала участия), которая в 2019 году заявила, что после запрета в 2016 году мельдония "пришлось искать что-то новое".

Не в пользу Валиевой говорит и тот факт, что Соловьев не выступил на слушаниях в CAS. Разнились и его записанные на видео показания: сначала он говорил, что "всегда" жевал таблетки, а после сообщил, что размельчал их на кухне, что и могло стать причиной попадания триметазидина в еду. Приводятся и выводы расследования РУСАДА, в числе которых есть пункт: "Спортсменкой не предъявлено доказательств существования Соловьева".

Другие подробности дела

В конце 2020 года после обследования ФМБА поставило спортсменке диагноз "спортивное сердце". Ей посоветовали снизить тренировочную нагрузку и прописали гипоксен и L-карнитин, однако в начале 2021 года эта проблема ее больше не беспокоила.

Стокгольмская лаборатория обнаружила триметазидин 11 января 2022 года, однако ковидные ограничения и необходимость перепроверки "новым способом" затянули процесс, поэтому о положительной пробе Валиеву уведомили только 8 февраля, уже после выступления в командном турнире на Олимпиаде.

Итог

В вердикте CAS отмечается, что судьи сочли Валиеву честным, прямолинейным и заслуживающим доверия человеком, а ее заявления о невиновности - правдоподобными. Суд не пришел и к заключению о попытке обмана со стороны Валиевой на чемпионате России и Олимпийских играх. Но в итоге CAS встал на сторону обвинения, посчитав, что Валиева не смогла доказать, что она не совершала нарушение умышленно. Это лишило ее статуса "защищенного лица", которым она могла пользоваться в силу юного возраста и стало основанием для вынесения самого жесткого решения - четырехлетней дисквалификации. Однако важно, что CAS не стал удовлетворять другое требование WADA - дисквалифицировать спортсменку с даты вынесения решения, что оставляет Валиевой шансы на выступление на Олимпиаде 2026 года.