Хоккеист "Тампы" Сергачев получил новую травму в первом матче после восстановления

Игрок покинул площадку на носилках

ТАСС, 8 февраля. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Тампу" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джимми Веси (22-я и 59-я минуты), Джонни Бродзински (38). У "Тампы" отличился Брендон Хэгел (46).

Российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев получил травму в первой игре после восстановления от повреждения ноги, которое он получил 21 декабря, после чего пропустил 17 матчей. Игрок получил повреждение во втором периоде и покинул площадку на носилках.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился голевой передачей и набрал 86-е очко в 50 матчах (32 гола + 54 голевые передачи). Россиянин вновь обошел канадского нападающего "Колорадо" Натана Маккиннона (85 очков, 32+53) в гонке бомбардиров. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 21 бросок. Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин не отметился результативными действиями.

"Рейнджерс" возглавляют Столичный дивизион с 67 очками после 51 игры. "Тампа" идет на четвертом месте в Атлантическом дивизионе с 59 очками после 51 встречи. В следующем матче "Рейнджерс" в гостях сыграют с "Чикаго" 10 февраля, "Тампа" днем ранее проведет выездную игру с "Нью-Йорк Айлендерс".