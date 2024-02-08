Футболист "Спартака" Мартинс назвал игру с "Уралом" худшей в первой части сезона

Московский клуб в четвертом туре РПЛ уступил "Уралу" со счетом 2:3, пропустив два мяча в концовке игры

ТАСС, 8 февраля. Гостевой матч московского "Спартака" с екатеринбургским "Уралом" в четвертом туре Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) является худшим для красно-белых в текущем сезоне. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал люксембургский полузащитник "Спартака" Кристофер Мартинс.

"Спартак" в четвертом туре РПЛ уступил "Уралу" со счетом 2:3. Второй мяч красно-белые пропустили на 90-й минуте, третий - на четвертой добавленной ко второму тайму минуте.

"Обидно за игру с "Уралом". Думаю, назвал бы ее худшей в первой части сезона, - сказал Мартинс. - Но главное - учиться. Делать выводы из поражений и не допускать повторения ошибок в будущем".

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 18 матчах. В следующем туре красно-белые 2 марта в гостях сыграют с петербургским "Зенитом".