Фазель рассказал, почему считает Олимпиаду в Сочи лучшей в истории

Бывший президент IIHF отметил высокий уровень инфраструктуры на соревнованиях

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи являются лучшими благодаря хорошему расположению инфраструктуры. Такое мнение в интервью ТАСС высказал бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Олимпиада проходила с 7 по 23 февраля.

"На одной стороне - качество хоккея, на другой - инфраструктура и обстановка вокруг Игр, - сказал Фазель. - В плане обстановки и инфраструктуры Игры в Сочи являются номером один. Весь турнир проходил в прибрежном кластере, что было очень удобно для игроков, которые могли от Олимпийской деревни пешком ходить или ездить на велосипеде при хорошей погоде на тренировки и матчи. Для спортсменов это лучшие условия за все время проведения зимних Олимпийских игр. Инфраструктура на Играх, имею в виду обе арены, была великолепной".

"Отличная Олимпийская деревня, как я уже сказал, возможность добраться до спортивных объектов пешком, погода была отличной. Никаких проблем не было в прибрежном кластере, отличные дворцы по другим видам спорта, отличная организация соревнований в горном кластере. У меня остались хорошие воспоминания от Игр в Сочи, было легко добираться до соревнований в горах на поезде. Инфраструктура Олимпиады осталась для программы "Сириуса", Олимпийская деревня осталась для людей. Ни одного строения нет в качестве "белого слона", - добавил экс-глава IIHF.