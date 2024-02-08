Мартинс уверен, что "Спартак" может победить "Зенит" в мартовском матче РПЛ

Московский клуб не может обыграть "Зенит" в играх чемпионата с ноября 2017 года

ТАСС, 8 февраля. Футболисты московского "Спартака" могут победить петербургский "Зенит" в мартовском матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), если выложатся на 100 процентов. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс.

"Как можно прервать неудачную серию против "Зенита" в РПЛ? Если мы будем едины, если каждый футболист команды выложится на все сто процентов, если нам будет сопутствовать удача, мы сможем прервать эту серию, - сказал Мартинс. - Мы победили в кубковом матче в прошлом сезоне и хотим победить снова в марте".

"Спартак" не может обыграть "Зенит" в чемпионатах России с сезона-2017/18, тогда московская команда 27 ноября 2017 года на своем поле одержала победу со счетом 3:1. В текущем сезоне РПЛ "Спартак" в пятом туре дома уступил "Зениту" (1:3). Следующая встреча команд пройдет в Санкт-Петербурге 2 марта в рамках 19-го тура.