Футболист "Спартака" Мартинс рассказал, что комфортно чувствует себя в Москве

Люксембургский полузащитник выступает за московский клуб с января 2022 года

ТАСС, 8 февраля. Люксембургский полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Кристофер Мартинс не покинул Россию после начала специальной военной операции, поскольку чувствует себя в Москве комфортно и безопасно. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Если поспешить, можно совершить бездумный поступок, принять непродуманное решение, - сказал Мартинс. - Я никуда не торопился, был спокоен, клуб постоянно разговаривал с нами и объяснял, что мы в безопасности, для меня это было самым главным. Даже несмотря на всю ситуацию, я чувствовал и чувствую себя в Москве комфортно и безопасно, поэтому решил остаться и продолжить заниматься любимым делом".

"Всегда говорю своим родным, живущим в Люксембурге, что Москва стала для меня большим сюрпризом. Чувствую себя здесь хорошо, надеюсь, так и будет", - добавил футболист.

Мартинсу 26 лет, он выступает за "Спартак" с 31 января 2022 года. В составе команды он стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.