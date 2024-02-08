Рожков рассказал, что Кубок защитников Отечества среди ветеранов СВО пройдет в Калуге

Участники разыграют медали в волейболе сидя, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, настольном теннисе и армрестлинге

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Межрегиональное комплексное физкультурное мероприятие "Кубок защитников Отечества" среди ветеранов специальной военной операции (СВО) из Центрального и Северо-Западного федеральных округов пройдет в Калуге. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Организаторами мероприятия выступают Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества", ПКР при поддержке Министерства спорта РФ и правительства Калужской области.

"22 и 23 февраля участники разыграют медали в 6 видах спорта - волейболе сидя, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, настольном теннисе и армрестлинге, - сказал Рожков. - Ожидаем, что это будут самые масштабные соревнования ветеранов СВО по количеству участников. На данный момент в оргкомитет поступили предварительные заявки от всех 29 субъектов ЦФО и СЗФО на участие более 200 спортсменов, ожидаем что к окончанию приема заявок их количество увеличится".

"Комплексное мероприятие начнется с паралимпийского урока и мастер-классов, проводимых в рамках проекта "Мы вместе. Спорт", реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов. Это традиционные мероприятия ПКР в рамках соревнований среди ветеранов СВО, проводимых для ознакомления с историей паралимпийского движения и получения первоначальных навыков в различных видах спорта от спортсменов-паралимпийцев и тренеров сборных команд России. Как и на предыдущих этапах соревнований, здесь будет проходить отбор перспективных спортсменов для участия в совместных тренировочных мероприятиях с паралимпийскими сборными России. Первый сбор пройдет в апреле на Республиканской учебно-тренировочной базе Минспорта "Ока" в дисциплине "стрельба из лука", - добавил глава ПКР.

ПКР с проектом "Мы вместе. Спорт" стал одним из победителей Фонда президентских грантов в грантовом направлении "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан". В рамках его реализации ПКР проведет десять мастер-классов и пять совместных учебно-тренировочных мероприятий на лучших базах с участием членов паралимпийских сборных России.