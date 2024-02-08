Фазель надеется, что профсоюз игроков НХЛ поставит вопрос по участию россиян в Олимпиаде

Ранее НХЛ и профсоюз игроков объявили, что игроки лиги выступят на Олимпийских играх 2026 и 2030 годов

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель не может себе представить олимпийский турнир без участия сборной России. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"IIHF - это Россия, а Россия - это IIHF, - сказал Фазель. - Как у нас может быть олимпийский хоккейный турнир без России, Канады, Финляндии, других стран из топ-6? Противостояние сборных России и Канады - это философия нашей игры. Я всегда был раздосадован, что политика смешалась со спортом, и в последние два года мы видим, что она вошла в жизни людей, связанных со спортом. Очень много давления на международные федерации по части исключения России. В 2021 году я ожидал, что чемпионат мира будет в Белоруссии, но те же спонсоры отказались идти в Минск, надавили на IIHF, ряд команд также отказались ехать в Минск".

"Почему россияне могут играть в НХЛ и не могут выступать на Олимпиаде, как и другие игроки НХЛ? Я реально надеюсь, что профсоюз игроков задумается об этом и скажет - или все поедут в Италию, или никто", - добавил он.

Ранее Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков объявили, что игроки лиги выступят на Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Сборная России отстранена от международных соревнований решением IIHF из-за ситуации на Украине.