Призеров чемпионата мира штангистов Юфкина и Казаряна дисквалифицировали за допинг

Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала восемь российских спортсменов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала восьмерых российских штангистов за нарушения антидопинговых правил. Согласно материалам IWF, имеющимся в распоряжении ТАСС, в этот список входят серебряные призеры чемпионата мира 2011 года Алексей Юфкин и Армен Казарян.

Все восемь штангистов дисквалифицированы на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории за нарушения антидопинговых правил, совершенные в 2012 году. Большинство спортсменов уже давно не выступают на тяжелоатлетических соревнованиях.

Юфкин и призер чемпионатов России Георгий Сидаков были дисквалифицированы на два года, Казарян - на четыре. Четырехлетнее наказание было наложено также на бронзового призера ЧМ-2013 Рамазана Расулова, призеров молодежных и юниорских чемпионатов мира и Европы Сослана Гаглоева и Мартина Сабанчиева, призера чемпионатов и кубков страны Ваника Мкртумяна. Чемпионку России 2014 года Елену Сухарь, ранее уже отбывавшую двухгодичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, на этот раз отстранили от спорта на 10 лет.

Ранее президент Федерации тяжелой атлетики (ФТАР) России Максим Агапитов рассказал ТАСС, что работа антидопинговых организаций вызывает у него все больше и больше вопросов. По его словам, ФТАР как федерация чистого спорта подвергается самым беспрецедентным актам циничного давления.