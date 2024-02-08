Зубков считает, что отстраненные CAS участники Олимпиады в Сочи заслуживают поддержки

1 февраля 2018 года Спортивный арбитражный суд вынес решение, что 11 российских спортсменов нарушили антидопинговые правила на Олимпиаде в Сочи

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российские участники Олимпиады в Сочи, попавшие в феврале 2018 года под санкции Спортивного арбитражного суда (CAS), заслуживают поддержки. Такое мнение ТАСС высказал бобслеист Александр Зубков, несший знамя России на церемонии открытия Игр-2014.

1 февраля 2018 года CAS вынес решение, что 11 российских спортсменов нарушили антидопинговые правила на Олимпиаде в Сочи. В этот список вошли выигравшие две золотые медали Игр-2014 бобслеисты Зубков и Алексей Воевода, члены другого бобслейного экипажа - Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев, лыжницы Юлия Чекалева, Юлия Иванова и Анастасия Доценко, а также хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова и Инна Дюбанок. Все они были отстранены от спорта за аномально большое количество соли в сочинских допинг-пробах и наличие на контейнерах с внутренней стороны царапин, которые якобы свидетельствовали о нелегальном вскрытии флаконов с последующей заменой содержимого.

"Все прекрасно помнят, что в наших допинг-пробах не было обнаружено запрещенных веществ, - сказал Зубков, лишенный сочинских наград. - Да, там было повышенное содержание соли, но как она туда попала, я не могу знать. Когда шла Олимпиада, мы сдавали пробы иностранному допинг-офицеру, и все было в порядке. А спустя долгое время вдруг у людей возникла необходимость вскрыть эти пробы и перепроверить, но как это делалось - непонятно".

"Если бы обнаружили у нас в пробах допинг, то имели бы право вынести нам наказание, не вопрос. Значит, нарушили правила и заслуживаем дисквалификации, но у нас не было найдено никаких запрещенных веществ. Когда вся эта история с перепроверкой допинг-проб началась, мы ощущали поддержку, но как только по нам вынес решение CAS, то все замолчали. Люди боялись что-то потерять и не стали дальше разбираться, кто в чем виноват", - считает собеседник ТАСС.

Зубков и Воевода на Играх в Сочи показали лучший результат как в соревнованиях экипажей бобов-двоек, так и бобов-четверок вместе с Дмитрием Труненковым и Алексеем Негодайло, с которых CAS снял обвинения со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

"Мы в 2014 году отдали для победы всех себя не на 100, а на 200 процентов, сделали все что могли. Да и до Сочи я выиграл не одну медаль чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр. Я считаю, что уважение и почет к спортсменам, принесшим стране немало побед и отдавшим спорту всю жизнь, должны всегда оставаться. До сих пор горжусь тем, что сумел на домашней Олимпиаде оправдать доверие миллионов и победить после многих лет тяжелой работы на тренировках и соревнованиях", - сказал Зубков.

"Вернуть медали - это равноценно признанию своей неправоты"

"То, что произошло с нами, было предвестником того, что потом случилось с российским спортом в феврале и марте 2022 года. Приговор нам вынес тогда Спортивный арбитражный суд, который сейчас все считают несправедливым. А обвинял нас тот же Международный олимпийский комитет, по инициативе которого в 2022 году практически всем российским спортсменам закрыли возможность соревноваться с сильнейшими спортсменами из-за рубежа. Кампания против нашего спорта началась еще в середине прошлого десятилетия, и сейчас она вылилась, как видите, в практически полную блокаду", - добавил собеседник ТАСС.

В ноябре 2018 года Московский городской суд удовлетворил иск Зубкова и признал его не нарушавшим антидопинговые правила во время Игр-2014.

"Я сумел доказать через наш суд свою невиновность, обе золотые медали сочинской Олимпиады находятся у меня дома. Вернуть медали - это равноценно признанию своей неправоты, а за мной и ребятами никакой вины нет. Все мы, кто тогда, в начале 2018 года, был несправедливо отстранен CAS, а перед этим отдал немало лет российскому спорту, заслуживаем поддержки. Никогда нельзя бросать своих в тяжелых ситуациях", - заключил собеседник ТАСС.