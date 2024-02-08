Футболист "Спартака" Мартинс считает сборную Люксембурга командой хорошего уровня

Сборная Люксембурга заняла третье место в группе отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года

ТАСС, 8 февраля. Сборная Люксембурга по футболу является командой хорошего уровня, которая может установить историческое достижение, выйдя на чемпионат Европы 2024 года. Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил полузащитник московского "Спартака" и сборной Люксембурга Кристофер Мартинс.

"Сейчас у нас команда хорошего уровня, все знают тренера (Люк Хольц - прим. ТАСС), а тренер знает каждого игрока, футболисты ответственно подходят к делу, думаю, поэтому у нас многое получалось, - сказал Мартинс. - Но нам предстоит еще много работы, чтобы играть на высоком уровне, отбираться на соревнования. Мне нравится, как мы все вместе играем за Люксембург, получаем удовольствие, побеждаем, а это самое главное".

"Выход на чемпионат Европы? Это будет прекрасно, для сборной Люксембурга это будет историческое достижение, я буду очень горд", - добавил он.

Сборная Люксембурга заняла третье место в группе J отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В плей-офф за право сыграть на турнире команда Люксембурга в полуфинале уровня C сыграет с командой Грузии, матч пройдет 21 марта.