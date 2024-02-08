РУСАДА в первый месяц 2024 года взяло у спортсменов 970 допинг-проб

За 12 месяцев 2023 года агентство отобрало 11 091 пробу

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в январе 2024 года взяли у спортсменов 970 проб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В январе Российским антидопинговым агентством было отобрано 970 проб", - сказала представительница агентства.

За 12 месяцев 2023 года РУСАДА взяло 11 091 пробу, в 2022-м - 11 053.

В конце марта 2022 года РУСАДА подписало соглашение с Турецкой антидопинговой лабораторией, которая имеет аккредитацию Всемирного антидопингового агентства (WADA). РУСАДА в условиях ограничения авиасообщения с Европой получило возможность в требуемый срок проводить анализ проб крови, а также реализовывать программу биологических паспортов спортсменов.

В январе 2023 года РУСАДА было отобрано 899 проб.