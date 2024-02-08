Игрок "Авангарда" Холодилин избежал санкций от КХЛ за силовой прием против Толчинского

Сергей Толчинский не смог продолжить игру после силового приема Никиты Холодилина

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не стал накладывать санкции на нападающего омского "Авангарда" Никиту Холодилина за силовой прием против игрока петербургского СКА Сергея Толчинского. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В конце второго периода матча между "Авангардом" и СКА (9:5) в Омске Толчинский не смог продолжить игру после столкновения у борта с Холодилиным. Арбитры не наказали игрока "Авангарда" за это столкновение, выписав лишь малый штраф за драку с Алексом Гальченюком. После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что наставник омичей Михаил Кравец дал задание вывести из строя одного из лидеров санкт-петербургской команды. Кравец в ответ назвал высказывания Ротенберга оскорбительной неправдой.

"На основании представленных материалов принято решение не накладывать на нападающего "Авангарда" Никиту Холодилина санкции, предусмотренные статьей 28 дисциплинарного регламента КХЛ", - говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.

Статья 28 дисциплинарного регламента КХЛ предусматривает наложение денежного штрафа или дисквалификации.