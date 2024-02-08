Поздняков: у международного олимпизма в будущем нет самостоятельности и состоятельности

МОК приложил немало усилий, чтобы олимпизм барона де Кубертена перестал существовать в прежнем виде, заявил Станислав Поздняков

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) приложил немало усилий, чтобы олимпизм с миссией мира перестал существовать в прежнем виде и потерял самостоятельность и состоятельность. Об этом в своем телеграм-канале написал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

1 февраля Сейм Латвии принял поправку в закон о спорте, согласно которой сборным страны запрещено соревноваться против команд России и Белоруссии, если те участвуют в соревнованиях под своим флагом или в нейтральном статусе.

"В Лозанне, словно мантру, раз за разом повторяют, что "не государствам решать, каким спортсменам нужно участвовать в соревнованиях, иначе это будет концом мирового спорта, каким мы его знаем сейчас". Прошло меньше года, и конец, увы, наступил, дело даже не в официальном запрете со стороны главарей Латвии своим спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами, а в том, что со стороны МОК не последовало до сих пор вообще никакой реакции в общественном пространстве, не говоря уже о практических мерах, которые по логике и духу публичных посылов из Лозанны должны были последовать незамедлительно", - написал Поздняков.

"С другой стороны, в геополитическом плане это решение Сейма Латвии вполне закономерное, оно даже не про спортсменов - не про латышей, россиян и белорусов, это факт внешнего управленческого воздействия на руководство МОК, политического, без каких-либо последствий. Увы, слова лозаннских спикеров оказываются пророческими, еще печальнее, что и сам МОК приложил немало усилий для того, чтобы олимпизм барона де Кубертена с миссией мира, прогресса и добра перестал существовать в прежнем виде. Антироссийский заказ, как оказывается, чрезвычайно удобно работает еще и в этом направлении, где в будущем у международного олимпизма нет ни самостоятельности, ни состоятельности", - добавил глава ОКР.