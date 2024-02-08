Футболист "Спартака" Мелешин перешел на правах аренды в минское "Динамо"

Соглашение рассчитано до начала следующего зимнего траснферного окна

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Павел Мелешин перешел в минское "Динамо" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Соглашение рассчитано до начала следующего зимнего трансферного окна.

Мелешину 19 лет, он является воспитанником "Спартака", за основную команду игрок выступает с 2023 года. Всего за красно-белых нападающий провел 25 матчей и забил 4 гола.

В августе 2023 года в аренду в минское "Динамо" до января 2024 года перешел еще один футболист "Спартака", полузащитник Даниил Зорин. 26 ноября 19-летний игрок стал чемпионом Белоруссии. За новую команду игрок провел 11 матчей, забил 7 мячей и сделал 2 результативные передачи.